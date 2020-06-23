الجزائر تحتضن الطبعة الثالثة لملتقى Digital Business Days يومي 15 و16 سبتمبر المقبل

تحتضن الجزائر يومي 15 و16 سبتمبر المقبل أشغال الملتقى الوطني “Digital Business Days ” المخصص لصناع القرار ومهنيي مجال تكنولوجيا المعلومات.

وحسب ما أفاد به منظموا الملتقى فإن تنظيم الطبعة الثالثة للملتقى سيتم تنظيمها عن بعد بسبب تفشي جائحة كورونا.

وأوضح ذات المصدر أن هذه الطبعة ستحمل نفس مميزات المؤتمرات الواقعية، من ندوات، معارض واجتماعات عمل، تُنَظم كلها افتراضيا.

كما أشار منظموا الملتقى أن الملتقى في حد ذاته سيكون فرصة مثالية لتقييم الممارسات الرقمية للشركات الجزائرية في سياق تفشي وباء كورونا والذي بدوره فرض اللجوء للوسائط الرقمية الذكية كحل بديل.

حيث تمت برمجة مؤتمرات وورشات عمل افتراضية، يتم من خلالها معالجة المشاكل التي تواجهها الشركات الجزائرية في سياق الأزمة الصحية.

وذلك بمشاركة خبراء محليين ودوليين لمحاولة تقييم الوضع الراهن، وتقديم حلول قادرة على تجديد أنظمة الشركة.

بالإضافة غلى تحديث ممارساتها تجاه موظفيها وشركائها، ليس فقط للتغلب على تبعات الأزمة الصحية في المستقبل القريب، ولكن كفرصة لإعادة هيكلة الأنظمة الرقمية وفقا للمتطلبات المستقبلية.

كما ستقدم مداخلات لرؤساء شركات تميزوا بتجاربهم الإيجابية، لإبراز أفضل الممارسات التي يتعين اتباعها في مواجهة الأزمات.