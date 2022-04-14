الجزائر تحتضن الطبعة المقبلة من كأس العرب

منح الاتحاد العربي لكرة القدم، الجزائر، شرف تنظيم الطبعة المقبلة من بطولة كأس العرب لمنتخبات أقل من 17 عاما.

وأعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، عن تنظيم هذه البطولة، في الفترة ما بين 23 أوت إلى 8 سبتمبر 2022، بالجزائر.

كما تم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع الـ75 للاتحاد العربي للعبة، المنعقد بالسعودية، برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل

يذكر أن الجزائر ستنظم أيضا كأس افريقيا للأمم لأقل من 17 سنة، المؤهلة للمونديال، من 8 الى 30 أفريل 2023.