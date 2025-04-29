الجزائر تحتضن المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي

ستحتضن الجزائر أشغال المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي يومي 3 و4 ماي 2025 بالمركز الدولي للمؤتمرات.

وستكون أشغال المؤتمر الـ38 تحت شعار “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل التغيرات الإقليمية والدولية”.

وستتم خلال هذا المؤتمر مناقشة القضايا الاستراتيجية التي تؤثر على الأمة العربية، في ظل التغيرات الإقليمية والدولية، والتحديات الكبرى التي تواجه المنطقة.

كما سيُتطرق إلى التطورات المأساوية التي تشهدها القضية الفلسطينية، والاعتداءات المستمرة على الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وخصوصاً في قطاع غزة.

ويسعى المؤتمر إلى تبنّي قرارات تواكب المسؤوليات التاريخية التي تتحمّلها البرلمانات العربية.