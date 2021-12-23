الجزائر تحتضن المؤتمر 18 لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي

تحتضن الجزائر المؤتمر الثامن عشر (18) لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي في الفترة 26 و27 و28 ديسمبر 2021، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد الطيف رحال” تحت عنوان “التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في أفق 2030: الرؤية والتوجهات”.

وسينظم هذا الحدث الهام بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم “الألكسو”.

يعقد المؤتمر، حضوريا، على مدى ثلاثة (03) أيام:

– يومي الأحد والاثنين 26 و27 ديسمبر 2021: على مستوى السادة الخبراء.

– يوم الثلاثاء 28 ديسمبر 2021: على مستوى السادة الوزراء.

وستعرض خلال هذا المؤتمر للمناقشة والإثراء، المواضيع التالية:

1- التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، في أفق 2030: الرؤية والتوجهات.

2- نظام التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر: الوضع الراهن والأفق المستقبلية.

3- وضع مؤشرات قياس أداء إقليمية لاستخدامات الذكاء الاصطناعي.

4- الخطة التنفيذية للإطار العام للبحث العلمي العربي في المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

5- استخدام تكنولوجيا البلوك تشين في التعليم.

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وقد إجتمع سفير الجزائر بقطر، مصطفى بوطورة، مع بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيرة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية. يوم 20/12/2021، حيث تم التطرق إلى عدة.

وتم عرض تجربة البلدين في النهوض بقطاعي التعليم عامة والتعليم العالي والبحث العلمي بشكل خاص. وبحث سبل ترقية وتطوير التعاون الثنائي وفي مقدمة ذلك البرنامج التنفيذي الثاني في ميدان التعليم العالي والبحث العلمي والتكنولوجيا.

كما تم خلال اللقاء تناول موضوع إجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي المقرر عقده في الجزائر 26-28 ديسمبر الجاري.

وبهذا الخصوص رحبت الوزيرة بتلبية الدعوة وزيارة الجزائر للمشاركة في هذا النشاط العلمي العربي المشترك.

وقد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي ،عبد الباقي بن زيان، الأسبوع الماضي. عن تنظيم اجتماع وزراء التعليم العالي والبحث العلمي العرب، يومي 26 و28 ديسمبر الجاري بالجزائر.

وأوضح الوزير خلال كلمته الافتتاحية للندوة الوطنية للجامعات،أن هذا اللقاء الدوري يرمي إلى تبادل الخبرات بين الوزراء العرب. وصياغة استراتيجية للنهوض بهذا المجال وتعزيز التعاون بين المؤسسات الجامعية العربية.

وعلى هامش هذا الاجتماع– يضيف الوزير– سينظم معرض حول الأبحاث والأطروحات العلمية المنجزة من قبل الطلبة والباحثين في مختلف التخصصات. داعيا أعضاء الأسرة الجامعية إلى المشاركة في هذه التظاهرة العلمية.