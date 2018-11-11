الجزائر تحتضن المهرجان الدولي للسينما شهر ديسمبر القادم

أعلنت محافظة المهرجان الدولي للسينما بالجزائر، اليوم الأحد بالعاصمة، أن الدورة التاسعة ستنظم من 1 إلى 9 ديسمبر 2018 بقاعتي إبن زيدون و زينات، بديوان رياض الفتح بالجزائر العاصمة.

وسيكون هذا المهرجان، الذي يكرس موضوعاته للأفلام الملتزمة، تحت إشراف وزير الثقافة عز الدين ميهوبي.

وحسب المحافظة، فإن إنتقاء الأفلام المشاركة في المنافسة الرسمية، وقع إختيارها على مجموعة أعمال

ستعرض لأول مرة على الشاشة الكبيرة، و كذا حديثة الإنتاج جزائرية و أجنبية تمثل 14 دولة.

كما سيكون التحضير لعرض الأفلام المشاركة بقاعتي إبن زيدون و زينات بمعدل 3 حصص في اليوم.