الجزائر تحتضن الندوة الدولية للمرأة الريفية شهر أكتوبر

أعلنت وزيرة التضامن الوطني، كوثر كريكو، أن الجزائر ستحتضن الندوة الدولية للمرأة الريفية منتصف أكتوبر القادم.

وأكدت كريكو، إن وزارتها تسعى لترقية قدرات المرأة الريفية بمعايير دولية، بالتنسيق مع الهيئة الأممية، مشيرة إلى إن إبداع المرأة الريفية الجزائرية محل اهتمام أممي.

وأضافت الوزيرة، إن للمرأة الريفية دور بارز في تجسيد مخرجات ندوة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي.

وتابعت كريكو، إن المرأة الجزائرية بإبداعاتها وقدراتها، ستساهم في بناء أسس الجمهورية الجديدة.

ومن جهة أخرى، كشفت الوزيرة، إن هناك برنامج تنسيقي مع هيئة PNUD، لترقية قطاع المقاولاتية النسوية في الجزائر.

مشيرة إلى إن ممثلة “PNUD”، اطلعت على نماذج لإبداعات المرأة الريفية بتيبازة.