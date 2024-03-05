الجزائر تحتضن اليوم الاجتماع الـ 12 للجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية

تحتضن الجزائر بداية من اليوم الثلاثاء، الاجتماع الـ 12، للجنة التنفيذية لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية.

وأوضح بيان للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أن هذا الاجتماع الذي ستنظمه السلطة العليا للشفافية. بفندق الأوراسي (الجزائر العاصمة) على مدار يومين، يندرج ضمن “النشاطات الدولية للسلطة العليا. والتي تسعى من خلالها إلى تعزيز التنسيق وتكثيف التعاون بين الدول الإفريقية في مجال مكافحة الفساد. في إطار اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد”.

ويأتي تنظيم هذا الاجتماع في إطار “الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته على الصعيدين الوطني والدولي. وبحكم انضمام السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته لجمعية هيئات مكافحة الفساد الإفريقية (AAACA). بصفتها عضوا في اللجنة التنفيذية للجمعية, ممثلة عن منطقة شمال إفريقيا”.

وسيشارك في الاجتماع الذي ستشرف على افتتاح أشغاله، رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي. “أعضاء مجلس السلطة العليا، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته. وكذا المفتشين العامين للقطاعات الوزارية وممثلين عن الهيئات الرقابية والاستشارية”.

للإشارة، فإن هذه اللجنة التنفيذية تترأسها جمهورية مصر العربية، وتضم كل من الجزائر بصفتها عضوا فيها. وممثلين عن جمهوريات مالي,، الكاميرون، تنزانيا، الكونغو، سيراليون وزيمبابوي.

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