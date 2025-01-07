الجزائر تحتضن بطولة افريقيا للجيدو 2026

ترسّم إجراء البطولة الإفريقية للجيدو لسنة 2026، بالجزائر، حسبما أعلنته أمس الاثنين، الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضية.

وحسب بيان نشرته الاتحادية، التقى أمس الاثنين، الرئيس ياسين سليني، بمقر وزارة الرياضة، بالوزير وليد صادي.

وأشار البيان إلى أن سليني، عرض على الوزير صادي، برنامج الاتحادية الجزائرية للجيدو إلى غاية 2028.

كما تحدث الطرفان عن ظروف تحضير الرياضيين والنخبة الوطنية لمختلف الإستحقاقات، البطولات والمنافسات الدولية.

وفي المقابل، أبدى الوزير صادي، دعمه التام والمطلق للإتحادية، مؤكدا مساندته ومرافقته للرياضيين من أجل التحضير الجيد والمحكم.

كما تمت الموافقة على تنظيم الجزائر، للبطولة افريقيا للأمم اكابر 2026، وأيضا الدورة الإفريقية المفتوحة للعهدة 2025-2028.

وفي الأخير، أكدت الاتحادية، بأن رئيسها ياسين سيليني، أعرب عن شكره الخالص للوزير صادي على حفاوة الاستقبال والترحيب، وعن العمل من أجل تشريف الراية الوطنية عاليا في مختلف المحافل الدولية.