الجزائر تحتضن بطولة “لوناف” لأقل من 17 سنة
بقلم عبد النور حواز
تحتضن الجزائر بداية من يوم 14 مارس المُقبل بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.
كما تمتد الدورة التي تعرف مُشاركة 5 منتخبات إلى غاية يوم 24 مارس 2022.
المُنتخبات المُشاركة هي الجزائر البلد المُضيف إضافة إلى المغرب، تونس، مصر وليبيا.
كما تعرف هاته الدورة غياب منتخب موريتانيا.
تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة من 14 إلى 24 مارس 2022، دورة اتحاد شمال إفريقيا لفئة أقل من 17 عاما، وذلك بمشاركة منتخبات الجزائر🇩🇿، تونس🇹🇳، المغرب🇲🇦، مصر 🇪🇬وليبيا🇱🇾؛ pic.twitter.com/J9Du222joV
— Fédération Algérienne de Football (@FAFAlgeria) March 8, 2022
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