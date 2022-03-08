الجزائر تحتضن بطولة “لوناف” لأقل من 17 سنة

تحتضن الجزائر بداية من يوم 14 مارس المُقبل بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.

كما تمتد الدورة التي تعرف مُشاركة 5 منتخبات إلى غاية يوم 24 مارس 2022.

المُنتخبات المُشاركة هي الجزائر البلد المُضيف إضافة إلى المغرب، تونس، مصر وليبيا.

كما تعرف هاته الدورة غياب منتخب موريتانيا.