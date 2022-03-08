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الرياضة

الجزائر تحتضن بطولة “لوناف” لأقل من 17 سنة

بقلم عبد النور حواز
الجزائر تحتضن بطولة “لوناف” لأقل من 17 سنة
الجزائر
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تحتضن الجزائر بداية من يوم 14 مارس المُقبل بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.

كما تمتد الدورة التي تعرف مُشاركة 5 منتخبات إلى غاية يوم 24 مارس 2022.

المُنتخبات المُشاركة هي الجزائر البلد المُضيف إضافة إلى المغرب، تونس، مصر وليبيا.

كما تعرف هاته الدورة غياب منتخب موريتانيا.

رابط دائم : https://nhar.tv/YjIjq
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