الجزائر تحتضن فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم

تحتضن الجزائر فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، المنظم هذه السنة تحت شعار “تبرع بالدم تبرع بالبلازما…شارك الحياة، شارك كثيرا”. يومي 13 و14 جوان بمشاركة وطنية وأجنبية للفاعلين في هذا المجال.

وحسب بيان للوزارة، فإنه سيتم إطلاق برنامج ثري وفعاليات مختلفة لترقية التبرع بالدم. تنظيم مجموعة من الأنشطة على مستوى المؤسسات والهياكل الصحية المتواجدة عبر كافة التراب الوطني. من خلال عقد ندوات وتنظيم أبواب مفتوحة وحملات التبرع بالدم. برمجة حصص توعوية وتحسيسية بالتعاون مع مختلف وسائل الإعلام الوطنية، المحلية والأجنبية.

وأشار البيان، إلى أن منظمة الصحة العالمية إختارت الجزائر لاحتضانها طبعة سنة 2023، تحت شعار “تبرع بالدم، تبرع بالبلازما … شارك الحياة، شارك كثيرا”. الذي يركز بشكل أساسي على المرضى المحتاجين إلى عمليات حقن الدم مدى الحياة. كما يشدّد على الدور الذي يمكن ان يؤديه كل فرد من خلال القيام بهذا العمل النبيل ليتسنى لجميع المرضى تلقي العلاج في الوقت المناسب.

وأضافت الوزارة أن “هذا اليوم الذي تم تحديده كحدث سنوي سنة 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة يعتبر فرصة لتقديم الشكر والتقدير للمتبرعين بالدم المتطوعين في جميع أنحاء العالم. وذلك نظرا للأهمية البالغة لعملية التبرع بالدم بالنسبة للصحة العمومية. وفي تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيز بناء مجتمع متضامن”.

وتهدف هذه التظاهرة إلى تسليط الضوء على الدور الأساسي الذي يلعبه المتبرعون بالدم بشكل طوعي ومنتظم في ضمان إمدادات دم آمنة ومستدامة للمرضى في جميع دول العالم. بالإضافة كذلك إلى تشجيع الأشخاص الأصحاء على التبرع بالدم بانتظام متى كان ذلك امنا تماما. بشكل يحسن نوعية حياة المرضى المعتمدين على حقن الدم، تكريم الأشخاص المتبرعين بالدم وشكرهم، وكذا تعبئة دعم السلطات العمومية وشركاء التنمية على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي من أجل الإستثمار في البرامج الوطنية لنقل الدم وتعزيزها ودعمها.