الجزائر تحتضن مؤتمرا دوليا حول القدس فيفري القادم

تحتضن الجزائر يومي 14 و15 فيفري القادم، مؤتمرا دوليا حول الاحتلال الصهيوني وحقوق الإنسان في فلسطين.

المؤتمر تحت عنوان” 50 عاما من الاحتلال واقع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة”

حسب ما أعلنته أمس الأربعاء، بعمان رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان فافا بن زروقي سيدي لخضر.

وأوضحت المتحدثة، أن الجزائر هي التي تحتضن قضية فلسطين والقدس بالاشتراك مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان

وكذا الهيئة الوطنية المستقلة لحقوق الإنسان بفلسطين والذي كان مرتقبا تنظيمه بالجزائر ماي الماضي.