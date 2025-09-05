الجزائر تحتضن معرض “بصمات إفريقية” للفن المعاصر

تشهد العاصمة الجزائرية من 4 إلى 10 سبتمبر الجاري فعاليات معرض “بصمات إفريقية” للفن المعاصر، الذي يُقام بالجناح G في معرض الجزائر الدولي (SAFEX)، ضمن برنامج فعاليات CANEX 2025.

وينظم هذا الحدث الثقافي المميز بالتعاون بين المهرجان الثقافي الدولي للفن المعاصر (IFCA). والوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي (AARC)، تحت إشراف وزارة الثقافة والفنون، ليقدم رؤية فنية شاملة عن القارة الأفريقية.

ويضم المعرض أعمالاً فنية لـ18 فناناً من 8 دول أفريقية، حيث يشارك 10 فنانين جزائريين. إلى جانب فنانين من نيجيريا، جنوب أفريقيا، زامبيا، موريتانيا، السودان، مصر وتونس.

ويسعى معرض “بصمات إفريقية” إلى إبراز قوة الفن كلغة مشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية والثقافية. مؤكداً وحدة الروح الأفريقية رغم تنوعها.

وتعكس الأعمال المعروضة تجارب متنوعة ورؤى مختلفة، تشكل معاً نسيجاً فنياً. يحكي قصة قارة واجهت التحديات عبر التاريخ ونهضت بفضل إبداع أبنائها.

ومن بين المشاركين، الفنانة النيجيرية تشينيلو أوراما، الجنوب أفريقية مانديزا بوثيليزي، الزامبية غلاديس كاليشيني.

إضافة إلى نخبة من الفنانين الجزائريين منهم: علي بوخالفة، حسن دريسي، عمار بريكي، وفاء سلطان، أمين حسيني، إلياس قربوعي، عماد مقلاتي، رشيد جمعي، أحمد مباركي وحرشيف أسامة عبد الكريم.

كما يشارك فنانون من دول عربية أفريقية، على غرار الموريتانية زينب الشيعة، السوداني راشد دياب. المصريين محمد أبو النجا ووائل درويش، والتونسية ليلى السهيلي.

ويمثل هذا المعرض فضاءً للحوار الثقافي المفتوح بين مختلف التجارب الفنية الأفريقية. حيث يلتقي الماضي بالحاضر لرسم ملامح مستقبل فني واعد للقارة.

ويستمر معرض “بصمات إفريقية” إلى غاية 10 سبتمبر، ليمنح الجمهور فرصة ثمينة للتعرف على ثراء وتنوع الفن المعاصر في أفريقيا.