الجزائر تحتضن منتدى الابتكار القانوني الأفريقي “ALIF 2025” نهاية أفريل

تستعد الجزائر لاحتضان منتدى الابتكار القانوني الأفريقي (ALIF) في طبعته لعام 2025، وذلك من 21 إلى 23 أبريل المقبل، بقصر المعارض بالجزائر العاصمة،ضمن فعاليات قمة إفريقيا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وينظم هذا الحدث غير المسبوق من طرف SPAS Juridilab، المركز الجزائري للابتكار القانوني المعتمد من قبل وزارة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والصغيرة. ويعد ALIF منصة استراتيجية تهدف إلى جمع مختلف الفاعلين في القطاع القانوني، من مهنيين وخبراء ومستثمرين ورواد أعمال، في إطار تفاعلي يُسلط الضوء على آخر تطورات LegalTech والذكاء الاصطناعي في المجال القانوني.

ويسعى المنتدى إلى خلق بيئة ملائمة للتبادل والتعاون بين الجهات الفاعلة في المجالين القانوني والتكنولوجي، مع التركيز على الشركات الناشئة والمبادرات المحلية التي تعكس حيوية LegalTech في الجزائر وأفريقيا.

ومن بين أبرز محطات المنتدى، تنظيم مسابقة LegalTech، التي ستُختتم بها الفعالية، وتكافئ أفضل الابتكارات القانونية الرقمية، مما يمنح فرصة متميزة لرواد الأعمال الشباب لاستعراض حلولهم أمام جمهور من المستثمرين وصناع القرار.

وفقًا لما صرحت به الدكتورة نهلة حرطاني، فإن ALIF سيشهد مشاركة فاعلة من صناع القرار في القطاعين العام والخاص، وخبراء الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، إلى جانب قادة الصناعة القانونية في القارة.

ويشمل البرنامج مؤتمرات متخصصة حول الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، والأمن السيبراني في المهن القانونية. وورش عمل تطبيقية لتحسين سير العمل القانوني ورقمنة الخدمات إضافة إلى جلسات تواصل بين رواد الأعمال، المستثمرين، والممثلين الحكوميين.