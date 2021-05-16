الجزائر تحتضن نهائيات كان 2023 (أقل من 17 عاما)

الرياضة
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الجزائر تحتضن نهائيات كان 2023 (أقل من 17 عاما)
بقلم كريم.تيغرمت

أسند الإتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، للجزائر، تنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا لأقل من 17 عاما، في نسختها الـ15، والمقررة في 2023.

وتم اتخاذ هذا القرار من طرف “الكاف”، أمس السبت، خلال اجتماع المكتب التنفيذي، بالعاصمة الرواندية كيغالي، والذي ترأسه باتريس موتسيبي.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي تحتضن فيها الجزائر، نهائيات كان أقل من 17 عاما، بعد نسخة 2019، والتي انهزم فيها الخضرفي الدور النهائي بـ3-1 أمام غامبيا.

يذكر أن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، قد اختار ثلاثة ملاعب ضمن ملف ترشحه لاحتضان هذه الدورة، وهم ملعب وهران الجديد، “مصطفى تشاكر”، وملعب “5 جويلية”.


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