الجزائر تحتفل بالذكرى الـ5 لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي

تحتفل الجزائر اليوم، 4 أوت 2026، بالذكرى الخامسة لليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي. إحياءً لدور المؤسسة العسكرية وتضحيات أفرادها وعرفاناً بالأدوار المحورية لسليل جيش التحرير الوطني. في مسيرة بناء الوطن والحفاظ على الوحدة والدفاع عن السيادة.

وجرى ترسيم اليوم الوطني للجيش بقرار من رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني. تخليداً لتاريخ تحويل جيش التحرير الوطني إلى الجيش الوطني الشعبي في الرابع أوت 1962. وإكبارً لجهود الجيش الجزائري المسالم في الدفاع عن الجزائر بشراسة.

تحيي الجزائر اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، في مناسبة تستحضر فيها البلاد الدور التاريخي للمؤسسة العسكرية في حماية السيادة الوطنية والدفاع عن أمن واستقرار الوطن. كما تم التأكيد على مواصلة مسار تطوير قدرات الجيش وتعزيز جاهزيته. تقديرًا لتضحيات أفراده وجهودهم في خدمة البلاد وحماية حدودها.

ويعتبر إقرار اليوم الوطني للجيش رمزية كبرى تحيل على دلالات عميقة موصولة بالمهام النبيلة التي تنهض بها المؤسسة العسكرية. في بناء الوطن والمحافظة على الوحدة الوطنية والاستقلال. بالإضافة كذلك إلى الدفاع عن السيادة الوطنية والحفاظ على وحدة التراب الوطني.

من جهته، أكد الفريق أول السعيد شنقريحة، الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. أن اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي يمثل محطة وطنية لتجديد الاعتزاز بالدور التاريخي الذي تضطلع به المؤسسة العسكرية في حماية الجزائر وصون أمنها واستقرارها. مشيدا بالمستويات الرفيعة التي بلغها الجيش في الجاهزية العملياتية وتعزيز قدراته الدفاعية.

كما وجّه الفريق أول السعيد شنقريحة، في رسالة تهنئة بمناسبة إحياء اليوم الوطني للجيش الوطني الشعبي، أصدق التهاني إلى جميع مستخدمي الجيش الوطني الشعبي من ضباط وضباط صف ورجال صف ومستخدمين مدنيين. كما ثمّن جهودهم وتضحياتهم في أداء واجبهم الوطني، وداعيا إلى مواصلة العمل بإخلاص وتفان من أجل تعزيز قوة القوات المسلحة وضمان أمن واستقرار الجزائر.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور