الجزائر تحتفل باليوم الإفريقي للبريد 

تحتفل الجزائر اليوم الخميس باليوم الإفريقي للبريد، تحت شعار “البريد: بنية تحتية بالغة الأهمية لبلوغ أهدف الحكومة و التنمية الوطنية”.
وأوضح مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها اليوم الخميس، أنّ الوزيرة إيمان هدى فرعون و الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد
سيلقيان كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اليوم.
و سيعرف خلال مداخلات حول التجربة الإفريقية و آفاق التنمية في مجال الخدمات البريدية شبكة بريد الجزائر عامل إدماج مالي و تطوير للخدمات الجوارية”.
كما سيتم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة اتفاق بين فرعون و الأمين العام الاتحاد الإفريقي للبريد.
بخصوص تنظيم الدورة الـ37 لمجلس إدارة الاتحاد الإفريقي للبريد بالجزائر.
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