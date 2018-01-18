الجزائر تحتفل باليوم الإفريقي للبريد 

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الجزائر تحتفل باليوم الإفريقي للبريد 
بقلم مصطفى.ق

تحتفل الجزائر اليوم الخميس باليوم الإفريقي  للبريد، تحت شعار “البريد: بنية تحتية بالغة الأهمية لبلوغ أهدف الحكومة و التنمية الوطنية”.

وأوضح مؤسسة بريد الجزائر في بيان لها اليوم الخميس، أنّ الوزيرة إيمان هدى فرعون و الأمين العام للاتحاد الإفريقي للبريد

سيلقيان كلمة خلال افتتاح أشغال هذا اليوم.

و سيعرف خلال مداخلات حول التجربة الإفريقية و آفاق التنمية في مجال الخدمات  البريدية  شبكة بريد الجزائر عامل إدماج مالي و تطوير للخدمات الجوارية”.

كما سيتم خلال هذا اللقاء توقيع مذكرة اتفاق بين فرعون و الأمين العام  الاتحاد الإفريقي للبريد.

بخصوص تنظيم الدورة الـ37 لمجلس إدارة الاتحاد  الإفريقي للبريد بالجزائر.

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