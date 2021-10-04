الجزائر تحتفل باليوم العربي للإسكان

تحتفل الجزائر، على غرار سائر الدول العربية باليوم العربي للإسكان المصادف لأول يوم إثنين من شهر أكتوبر من كل سنة.

وجاءت الاحتفالات هذه السنة تحت شعار “مراعاة جودة الحياة من أساسيات التخطيط الحضري السليم”. والذي يركز أساسا على التخطيط العمراني، العنصر البيئي، العنصر الاقتصادي، العنصر الخدمي والترفيهي.

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