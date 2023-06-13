الجزائر تحتفي باليوم العالمي للمتبرعين بالدم

أشرف وزير الصحة، عبد الحق سايحي،اليوم الثلاثاء 13 جوان 2023 بقاعة المحاضرات لولاية الجزائر على إحياء فعاليات اليوم العالمي للمتبرعين بالدم.

وذلك بحضور أعضاء من الحكومة،رئيس الوكالة الوطنية للأمن الصحي، والي الجزائر العاصمة، المدير العام للمنظمة العالمية للصحة، سفراء عدد من الدول، سعادة المنسق المقيم لمنظمة الأمم المتحدة، ممثلو هيئات الأمم المتحدة بالجزائر، رئيس الفدرالية العالمية لمنظمات المتبرعين بالدم، رئيس الاتحادية الأوروبية للدم ، رئيس الفدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم بالإضافة الى مهنيو الصحة و ممثلون عن المجتمع المدني.

إستهل الوزير كلمته الإفتتاحية التي ألقاها بهذه المناسبة، بالترحيب بضيوف الجزائر الكرام الحاضرين في هذه المناسبة المميزة لإحياء اليوم العالمي للمتبرعين بالدّم و المصادف للرابع عشر جوان من كل سنة،وهو اليوم الذي تم تحديده رسميا كحدث سنوي عام 2005 من قبل المنظمة العالمية للصحة و تحتضنه الجزائر هذه السنة تحت شعار ” تبرع بالدّم ، تبرع بالبلازما شارك الحياة، شارك كثيرا ” لتسليط الضوء على أهمية التبرع بالدّم المنتظم حفاظا على توفير امدادات كافية من الدّم للمرضى و حفاظا على صحة المتبرعين.

سايحي يشيد للمنظمة العالمية للصحة

كما أعرب الوزير عن “تقديره للمنظمة العالمية للصحة على دعمها المتواصل و التعاون المتميز و المشترك الذي يجمعنا و الذي يجب أن نعززه بشكل أكبر في مجال الصحة مما سيسمح لنا بتحقيق تقدم أكيد لمجابهة كل التحديات”.

خلال ذات الكلمة، أكد الوزير على أن هذا الحدث يعد ” مناسبة نقف فيها وقفة تقدير وثناء لأولئك الذين يتبرعون بدمائهم لإنقاذ حياة العديد من الأفراد، مبرزين بذلك القيم الإنسانية النبيلة بإيثار الغير على النفس، كما تعتبر محطة لا يفوتنا أن نشيد من خلالها بالجهود المثمرة و التعاون القائم بين مختلف الدول و الهيئات الحكومية نظير دورها الريادي من أجل صحة أمثل لمجتمعاتنا”.

وحرص الوزير على إبراز الجهود التي بذلتها الجزائر التي اختيرت هذه السنة من قبل المنظمة العالمية للصحة لاحتضان فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتبرعين بالدّم نظير خدماتها.

منظمة الصحة العالمية تهنىء الجزائر

عبرت المنظمة العالمية للصحة عن تقديرها للحكومة الجزائرية في إبقاء مسائل سلامة ووفرة الدم ضمن أولوياتها.

كما هنأت الصحة العالمية الجزائر على الإنجازات التي حققت في هذا المجال، و التي بذلت جهودا متواصلة سعيا منها لتوفير الدَم الآمن للمرضى. وذلك في إطار مسار تطوير منظومتنا الصحية و ترقية الخدمات الصحية المقدمة لمواطنينا من خلال رسم السياسة الوطنية للدم و مراقبة و ترقية التبرع بالدَم مع العمل على إحترام الممارسات الحسنة المتعلقة باستعمال الدَم و هي العملية التي تعد مسؤوليتنا نحن جميعا سواء كنّا مهنيي للصحة أو أعضاء في المجتمع المدني أو إعلاميين” مشيرا إلى أن “كل على مستواه مدعو للعمل و الإجتهاد من أجل تكريس و ترسيخ ثقافة هذا العمل الخيري و التطوعي و الإنساني بالدرجة الأولى”.

تبرع 477 743 مواطن بالدّم خلال سنة 2022

وبلغة الأرقام، أوضح الوزير أنه خلال سنة 2022 تقدم 477 743 متبرع بالدّم نحو 248 مركز حقن الدّم المتواجدة عبر مستوى التراب الوطني، اذ تم جمع 815 631 كيس من الدّم.

وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 5.24 ٪ بالنسبة للسنة الماضية، منهم 53.96 ٪ متبرعين متطوعين و46.04 ٪ متبرعين عائليين، 72.59 ٪ تبرعوا على مستوى مراكز حقن الدّم و27.41 ٪ على مستوى محطات التبرع بالدّم المتنقلة”.

ولم يفوت الوزير فرصة ” هذا اللقاء و أمام هذا الجمع الكريم أن نجدد التحية لكافة المتبرعين بالدّم في الجزائر و في جميع أنحاء العالم و أقف معكم جميعا وقفة إجلال و احترام و أحيي فيهم كرمهم و جانبهم الإنساني الراقي و ندعوهم إلى المواصلة و الاستمرار في هذا العمل النبيل”.

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