الجزائر تحتل المرتبة الأولى دوليا في مسابقة تصميم الروبوتات

احتل فريق من المبرمجين الجزائريين الشباب المركز الأول من بين 40 دولة في مسابقة فيرست غلوبال روبوكو. وهي مسابقة لبناء روبوتات افتراضية تقوم في بمهام متعددة لمساعدة الإنسان.

ونشرت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية على صفحتها بفيسبوك “كأس العرب ليست الميدالية الذهبية الوحيدة التي تحصلت عليها الجزائر هذا الأسبوع. احتل فريق من المبرمجين الجزائريين الشباب المركز الأول من بين 40 دولة في مسابقة فيرست غلوبال روبوكو. وهي مسابقة لبناء روبوتات افتراضية تقوم في بمهام متعددة لمساعدة الإنسان”.

وأضافت سفارة أمريكا “تهانينا لنهى وطارق ومعلمهم عبد المالك على تصميم روبوت التتويج مورغانا. وهو روبوت تخييم مبرمج لقطع الأشجار، وجمع الحطب، وإشعال النار، وطهي وجبة، وحتى رعاية النحل”.

وتابعت سفارة أمريكا “يتلقى فريق الروبوتات تدريبًا في World Learning Algeria بتمويل من شركة الطيران الأمريكية The Boeing Company. وشركة Dow الأمريكية لعلوم المواد”.

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