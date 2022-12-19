الجزائر تحتل المرتبة الأولى عربيا في أولمبياد الرياضيات بتونس

احتلّت الجزائر المرتبة الأولى عربيا، في الطبعة الثالثة من منافسة أولمبياد الرياضيات العربي “عن بعد” بتونس، التي تنظمها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) مرة كل سنتين.

وحسب بيان لوزارة التربية الوطنية، شاركت الجزائر، بفريق متكون من 4 تلاميذ من مرحلة التعليم الثانوي.

وحصلت الجزائر، على 3 ميداليات ذهبية وميدالية برونزية، وسجّلت تميّز وانفراد التلميذ محمد وسيم مدّور، من ثانوية رابح بطاط بولاية الجزائر، على المستوى العربي.

وحصل التلميذ، على العلامة الكاملة في جميع مسائل الاختبار، وابتكاره حلولا جديدة لم يسبق العمل بها. حيث تمت الإشادة بذلك خلال الإعلان عن النتائج النهائية.

وتهنّئ وزارة التربية الوطنية أبنائنا على هذا التميّز العربي، وتُثمِّن هذا التألق. وتُحيّي رئيس وأعضاء لجنة الأولمبياد الجزائرية للمواد التعليمية على المجهودات الجبارة المبذولة. وتبقى في سعي مستمر لتحقيق المزيد من النجاح والتفوق للمدرسة الجزائرية.

للإشارة، احتضت هذه المنافسة، الجمهورية التونسية الشقيقة خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 19 ديسمبر 2022.