الجزائر تحتل المرتبة الأولى في المؤتمر الدولي للأمن الغذائي بقطر

احتلت الطالبة مفرج سارة من جامعة قسنطينة 3- صالح بوبنيدر، المركز الأول بنيلها الميدالية الذهبية، ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي والمائي في مواجهة تغيرات المناخ ” التحديات والفرص ” المقام بدولة قطر.

من جهته هنأ وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الطالبة مفرج سارة من جامعة قسنطينة 3- صالح بوبنيدر. بعد فوزها بالمركز الأول وافتكاكها الميدالية الذهبية، عن فئة الدراسات العليا في مسابقة الشباب العربي. الدولية للمشاريع الابتكارية حول الأمن الغذائي والمائي التي نظمتها جامعة قطر للعلوم والتكنولوجيا. ضمن فعاليات المؤتمر الدولي حول الأمن الغذائي والمائي في مواجهة تغيرات المناخ ” التحديات والفرص “. عن مشروع تحسين زراعة الأزولا والعدس المائي في احواض مؤتمنة لانتاج علف مواشي مغذ ومنخفض التكلفة.

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