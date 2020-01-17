الجزائر تحتل المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري

أكد المجلس التصديري لمواد البناء المصري، أن الجزائر احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للنحاس المصري، بما قيمته 70.734 مليون دولار.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس، أمس الخميس، أن الجزائر احتلت المرتبة الثامنة من حيث الدول المستوردة للزجاج المصري بنحو 13.556 مليون دولار.

وجاءت سوريا في المرتبة الثانية سوريا بما قيمته 24.971 مليون دولار.

واحتلت لبنان المرتبة الثالثة بما قيمته 16.480 مليون دولار، تليها تركيا بما قيمته 15.186 مليون دولار.

وتابع التقرير أن الأردن احتلت المرتبة الخامسة من حيث الدول المستوردة بما قيمته 10.467 مليون دولار، تلاها إثيوبيا بنحو 6.139 مليون دولار.

وجاءت كوريا الجنوبية في المرتبة السابعة بما قيمته 3.481 مليون دولار تلاها السودان بنحو 2.974 مليون دولار.

وفي المرتبة التاسعة اتحاد نيجيريا بما قيمته 1.998 مليون دولار، تلاها في المرتبة العاشرة اليونان بما قيمته 888 ألف دولار.