الجزائر تحتل المرتبة العاشرة في المسابقة العالمية للحلويات

استضافت فرنسا كأس العالم للحلويات الذي أقيم يومي 24 و 25 سبتمبر في ليون-يوريكسبو، بالتعاون مع مصنع شوكولاتة فالرونا.

واحتلت إيطاليا المرتبة الأولى في المسابقة العالمية للحلويات، فيما احتلت اليابان المرتبة الثانية، فرنسا المرتبة الثالثة. لتأتي الجزائر في المرتبة العاشرة.

لمدة 10 ساعات، تنافست 13 دولة حول موضوع “الفن تقليد للطبيعة”، وقد نظم كبير طهاة الحلويات بيير هيرمي هذا الحدث. وتم الحكم على المرشحين من قبل طهاة مشهورين مثل: سانغ هون ديجيمبر وجلين فيل ودومينيك كرين.

احتفل بالطبيعة

إن اختيار بيير هيرمي كرئيس كأس العالم للحلويات ليس بالأمر الهين. حيث يشتهر بإضفاء لمسة من الحداثة على عالم صناعة الحلويات.

خلال المسابقة، أعدت الفرق 4 أنواع من الحلويات وقطعة فنية من السكر وقطعة فنية من الشوكولاتة.

فريق جزائري موهوب

شارك الفريق الجزائري بأربعة من أمهر طهاة الحلويات في البلاد، ويتعلق الأمر بكل من صلاح عمور، عبد الرزاق عبدون، مهدي مهني، ورئيس الفريق فؤاد يعقوب مهني.