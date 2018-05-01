الجزائر تحتل مكانة رائدة في مجال تقنيات وعلوم الفلك والفضاء عربيا

أبرز رئيس جمعية ابن الهيثم للعلوم والفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك زروال زين الدين اليوم الثلاثاء بالعاصمة الاردنية عمان.

المكانة “الرائدة” التي تحتلها الجزائر على المستوى العربي في مجال تقنيات وعلوم الفلك والفضاء.

وقال المختص على هامش المؤتمر العربي ال12 لعلوم الفضاء والفلك والمؤتمر الفلكي الاسلامي السابع المنعقد بالاردن.

بأنّ الجزائر تعي جيدا في الوقت الراهن أهميّة مواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة الحاصلة عبر العالم.

لاسيما في مجال الفلك من خلال دعمها لكلّ الإنجازات العلمية والفلكية.

سواء عن طريق الجمعيات المتخصصة أو الوكالة الفضائية الجزائرية التي أخذت على عاتقها تطبيق برنامج وطني فضائي واعد يمتد حتى عام 2020.

ونوه بالمناسبة بالكفاءات والطاقات البشرية التي تحوز عليها الجزائر في هذا القطاع الاستراتيجي والهام.

مشيرا إلى أنّ الجهود الوطنية المختلفة تسير في الإتجاه الصحيح برعاية الدولة التي لم تقصر أبدا.

كما أكد في تقديم الدعم والمساهمات المادية والمالية سواء للجمعيات أو للوكالة بهدف تطوير المشاريع

الفضائية والفلكية خدمة للمجتمع والإقتصاد في الجزائر”.

كما تحدث زروال زين الدين عن اهمية ودور نشر الثقافة الفضائية وعلم الفلك داخل المجتمع.

لافتا إلى أنّ الوفد الجزائري في هذا المؤتمر سيدعو إلى إدراج دراسة هذه الثقافة كمادة في المنظومة التربويّة الوطنية والعربية.