الجزائر تحذر الأطراف الليبية من مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى

ادانت الجزائر، اليوم السبت، اللجوء الى العنف بجميع اشكاله إثر الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس ليلة الجمعة وصباح اليوم السبت بين مجموعات مسلحة.

وحسب بيان الخارجية، فإن الجزائر تتابع بقلق كبير تطورات الأوضاع في دولة ليبيا الشقيقة على إثر هذه الإشتباكات.

كما حذرت الجزائر في ذات البيان، جميع الأطراف الليبية من مغبة إعادة البلاد إلى مستنقع الفوضى أو الوصول بها إلى نقطة اللاعودة.

كما تدعوها إلى التعقل والاحتكام إلى لغة الحوار والمصالحة والعمل للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار صونا لدماء الليبيين وحفاظا على أمنهم وسلامتهم.

وأضاف بيان الخارجية، إن هذا التطور الخطير الذي يأتي عشية استئناف اللجنة الدستورية المشتركة أشغالها بالقاهرة تحت رعاية منظمة الأمم المتحدة، يشكل بحد ذاته عاملا إضافيا للتأكيد على الضرورة الملحة للتسريع في استكمال صياغة مضامين الأساس الدستوري.

والذي من شأنه تمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار قادته وممثليه عبر انتخابات حرة ونزيهة في كنف الأمن والاستقرار.