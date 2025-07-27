الجزائر تحرز أول ميدالية ذهبية في دورة الألعاب الإفريقية المدرسية

تألق البطل الجزائري في المصارعة اليونانية الرومانية، منذر جموعي، في دورة الألعاب الإفريقية المدرسية، حيث أهدى الجزائر أول ميدالية ذهبية في البطولة بعد فوزه المميز في فئة الـ 110 كغ.

وقد تمكن جموعي من التفوق على منافسيه من تونس ومصر في مباريات حماسية، ليثبت جدارته باللقب ويحقق إنجازًا تاريخيًا للرياضة الجزائرية في هذا الحدث القاري.

واحتفل البطل جموعي بفوزه بأغلى الميداليات، حيث رفع العلم الوطني عاليا وسط تصفيق الحضور.

وتعتبر هذه الميدالية الذهبية الأولى للجزائر في دورة الألعاب الإفريقية المدرسية، مما يعكس قوة وتطور الرياضة الجزائرية، خصوصًا في رياضة المصارعة. ليضاق الانتصار إلى سلسلة النجاحات التي حققتها الجزائر في السنوات الأخيرة على الصعيد الرياضي.