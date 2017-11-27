الجزائر تحرز الذهب في البطولة العربية للدراجات

أحرز المنتخب الجزائري للدراجات (أكابر ذكور)، الميدالية الذهبية في سباق ضد الساعة حسب الفرق، ضمن منافسات البطولة العربية الجارية بمصر.

وتصدر الفريق الجزائري السباق الذي جرى على مسافة (64.2كلم)، متفوقا على الفريق الإماراتي صاحب المركز الثاني والمغرب الذي حل ثالثا.

ومثّل الجزائر في هذا السباق أربعة دراجين هم: عبد الرحمان منصوري، عزالدين لعقاب، إسلام منصوري وعبد الله بن يوسف.

وتشارك الجزائر في هذه البطولة العربية الجارية وقائعها بمدينة شرم الشيخ المصرية، بـ30 دراجا (24 ذكورا، 6 إيناث)، من مختلف الأصناف.

وتعرف هذه البطولة التي ستتواصل فعالياتها إلى غاية الجمعة المقبل، مشاركة قياسية، بـ300 دراج يمثلون 14 دولة عربية.