الجزائر تحرز ميداليتين ذهبيتين و3 فضيات في البطولة العربية بمصر

أحرزت الجزائر ميداليتين ذهبيتين و 3 ميداليات فضية في اليوم الأول من البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة التي تجري بمصر.

وأحرز البطل الجزائري لعمراوي لؤي ميدالية ذهبية في اختصاص الوثب الطويل بوثبة قدرت بـ 7.86 متر خلال فعاليات البطولة العربية.

كما أحرزت البطلة حرقاس وصال ميدالية ذهبية في الوثب الطويل بوثبة قدرت بـ 5 أمتار و81 سنتيمتر.

وتقام الدورة بمدينة الإسماعيلية بجمهورية مصر من 7 إلى 11 ماي 2024.