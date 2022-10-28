الجزائر تحرز 5 ميداليات في اليوم الأول من البطولة الإفريقية للتجديف 2022
بقلم كريم تيغرمت
ظفرت الجزائر بخمسة ميداليات في البوم الأول من البطولة الإفريقية للتجديف الشاطئي 2022، الجارية فعالياتها بتونس.
وأهدت الرياضية رشا منصري، أول ميدالية للجزائر في هذه البطولة، بعد احتلالها لاالمركز الثالث في سباق فردي سيدات، بنيلها البرونزية.
كما أحرز ايمن مصطفى، هو الآخر برونزية فردي رجال، بالإضافة لبرونزية ليليا مقداد في فردي سيدات فئة الاواسط.
ونالت اميرة صبوح، وشيماء هلال، فضية سباق زوجي سيدات، في اكتفى شريف بوخرص، ببرونزية فردي رجال أواسط.
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