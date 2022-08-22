الجزائر تحصد أربعة ميداليات جديدة في البطولة الإفريقية للسباحة

تمكن المنتخب الوطني للسباحة، أمس الأحد، من حصد أربعة ميداليات جديدة، منها ذهبيتين، في البطولة الإفريقية للسباحة (أكابر) الجارية بتونس.

وكانت الميداليتين الذهبيتين، من نصيب كل من جواد صيود، في سباق 100 متر سباحة على الصدر، وعبد الله عرجون، في سباق 200 متر سباحة على الظهر.

كما أحرز الجزائر فضية سباق 4 مرات (100 متر/ مختلط)، وفضية ثانية من نصيب رانيا حميدة، في سباق 100 متر سباحة على الصدر للسيدات.

وبهذا رفعت الجزائر رصيدها في اليوم الثاني من هذه البطولة لثمانية ميداليات، منها أربع ذهبيات، وأربع ميداليات أخرى فضية.