الجزائر تحصد أربع جوائز في المسابقة الدولية الـ 18 لزيوت العالم

تحصلت الجزائر على أربع جوائز من بينها ميداليتين ذهبية وبرونزية في المسابقة الدولية الـ 18 لزيوت العالم المنظمة من طرف وكالة تثمين المنتجات الفلاحية بباريس.

وحصدت زيت الزيتون الجزائري ممثلا في علامة “أزمور” لـ عومر واقد من ولاية البويرة، الميدالية الذهبية في صنف “ناضج مركز” حسب ما نقلته وكالة الأنباء.

و عادت الميدالية الفضية لشركة ” اربا أوليف” من ولاية البليدة في صنف “ناضج خفيف”.

أما الجائزتين المتبقيتين فقد افتكتها كل من مؤسسة كيارد لولاية بومرداس بمنتوجها “بغلية” ومعصرة أمازيت ايفيغا تيزي وزو بمنتوجها أشفالي آث غوفري في صنف “ناضج خفيف” .

وعرفت المسابقة هذه السنة مشاركة ما يقارب 25 معصرة ممثلة للعديد من الدول خاصة إسبانيا وإيطاليا التي تحصلت على أكبر عدد من الجوائز.