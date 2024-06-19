الجزائر تحصد الجائزة الأولى “لبيّتُم” للتميز في فئة مكاتب شؤون الحج

تحصلت الجزائر على الجائزة الأولى، ضمن جائزة “لبيتم” للتميز في فئة مكاتب شؤون الحج بالسعودية خلال موسم الحج الحالي.

واستلم الجائزة وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي رفقة المدير العامك للديوان الوطني للحج والعمرة.

يذكر أن جائزة “لبيّتُم” للتميّز تصدر عن وزارة الحج والعمرة السعودية. وتستهدف نشر مفهوم التنافسية بين مقدمي الخدمات لزيادة مستوى كفاءة وجودة الخدمة المقدمة لضيوف الرحمن.