الجزائر تحصد العديد من المقاعد في إنتخابات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية

أصدرت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بيانا عقب إنتخابات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية. والتي أجريت خلال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي والمقامة بمصر من 22 إلى 29 ماي 2023.

وأعربت الوزارة في بيانها عن إرتياحها الكبير للنتائج المسجلة في انتخابات الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية.حيث أسفرت الإنتخابات عن حصد ممثلي الجزائر للعديد من المقاعد في مختلف الهيئات بعنوان العهدة الانتخابية 2023-2025.

ونشرت الوزارة في ذات البيان اسماء ممثلي الجزائر في الهيئات الدستورية والنظامية لمنظمة العمل العربية الذين تم إنتخابهم

ويتعلق الامر بكل من سعيدة نغزة رئيسة الكنفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق أصحاب العمل. بالإضافة إلى عاشور تلي عن الاتحاد العام للعمال الجزائريين، عضوا أصليا في مجلس إدارة منظمة العمل العربية عن فريق العمال.

كما تم اختيار ممثل الحكومة، بوعلام عيساوي عضوا في لجنة الحريات النقابية بمكتب العمل العربي.

وخلال الدورة الـ 49 لمؤتمر العمل العربي تم اقتراح كل من فريدة عمايدية ممثلة عن الحكومة في لجنة المرأة والسيدة سعاد برودي ممثلة عن عمال، عضوا في لجنة المرأة ولجنة المالية.

وفي الحتام قدمت الجزائر دعوة رسمية لمنظمة العمل العربية لعقد اجتماع مجلس إدارتها في دورته الـ 99 بالجزائر.