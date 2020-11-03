الجزائر تحصد المرتبة الثالثة في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير

حصدت الجزائر المرتبة الثالثة في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير في طبعته السابعة.

توج الفيلم الجزائري “الورقة البيضاء”، للمخرج محمد نجيب العمراني، بالمرتبة الثالثة في مهرجان البوابة الرقمية للفيلم الدولي القصير.

وتحصل الفيلم الجزائري “”سو بي إت” بجائزة الجمهور الكبرى للمهرجان الافتراضي لهذه الطبعة.

فيما عادت الجائزة الذهبية للفيلم التركي”دراك”.

أما جائزة لجنة التحكيم فعادت للفيلم اللبناني “مع روحك”، مناصفة مع فيلم “طريق شاب ” من سلطنة عمان.

وشارك في المهرجان 34 فيلما قصيرا ممثلين لـ 14 دولة.