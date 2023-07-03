الجزائر تحصد ثلاثة ميداليات في دور تضامن فرنسا الدولية

حصد المنتخب الوطني للتايكواندو، ثلاثة ميداليات، من خلال مشاركته في دور تضامن فرنسا الدولية للكيوريغي (المنازلة)، صنف (جي 1).

وحسب ما كشفت عنه وزارة الشباب والرياضة، كان نصيب الجزائر من هذه الدورة، ميدالية ذهبية، فضية، وأخرى برونزية.

وعادت الميدالية الذهبية للمصارع اسلام قطفاية (+87 كلغ)، فيما نالت نرام سعد جاب الله الميدالية الفضية (-49 كلغ)، وكانت الميدالية البرونزية من نصيب المصارعة لشرف زهرة شرف (73 كلغ).

وبهذا الرصيد من الميداليات، أحرزت الجزائر المركز الثالث ضمن هذه الدورة في ترتيبها العام، فيما عادة الصدارة لمنتخب كازاخستان.