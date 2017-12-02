الجزائر تحصد ثلاث ذهبيات وتذكرتين لأولمبياد الشباب

أنهت المنتخبات الوطنية للملاحة الشراعية لصنفي “Bic techno” و “ٌRsx” المنافسة الإفريقية بإحراز 6 ميداليات، وإقتطاع تذكرتين للألعاب الأولمبية للشباب.

ونالت الجزائر ثلاث ذهبات لكل من حمزة بوراس، لينا آيت علي وبريقت عماد الدين، وفضية لبن قانا إسلام وبرونزيتين لعبيد إكرام ودرمومة رامي.

إضافة إلى ذلك أحرز بوجعطيط رمزي لقب أفضل رياضي لأقل من 19 سنة، وزرواني نائلة لقب أحسن رياضية لأقل من 15 سنة.

للتذكير فإن الدورة الإفريقية جرت فعالياتها بمدينة الإسكندرية المصرية، وجرت فعالياتها خلال 6 أيام كاملة.