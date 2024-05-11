الجزائر تحصد 10 ميداليات في ألعاب القوى بمصر

حصد الرياضيون الجزائريون عدد من الميداليات في البطولة العربية لألعاب القوى شباب وشابات لأقل من 20 سنة التي تجري بمصر.

وكشفت االفيدرالية الجزائرية لألعاب القوى، اليوم السبت، عبر الصفحة الرسمية لها، على الفايسبوك، ان الرياضيين الجزائريين حصدوا 10 ميداليات ، 4 منهم ذهبية و 3 ميدالية فضية و 3 ميدالية برونزية.

ويواصل الرياضيون الجزائريون حصد المزيد من الميداليات، وهي الصورة التي ستعطي دفعا قويا من أجل إنهاء المنافسة في المرتبة الأولى.