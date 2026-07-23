الجزائر تحصد 10 ميداليات في البطولة الإفريقية للأشبال للجودو

واصلت رياضة الجودو الجزائرية تألقها قارياً، بعدما حقق المنتخب الوطني للأشبال حصيلة مميزة في البطولة الإفريقية المقامة بمدينة الدار البيضاء المغربية، بحصد عشر ميداليات متنوعة، منها أربع ذهبيات وست فضيات.

وتوج بالميداليات الذهبية كل من عداد لعربي في وزن أقل من 60 كلغ، وعلي سفيان في وزن أقل من 66 كلغ، وخوجة أنيس في وزن أقل من 81 كلغ، ودحماني نور الهدى في وزن أقل من 52 كلغ، مؤكدين تفوقهم في مختلف النزالات حتى اعتلاء منصة التتويج.

أما الميداليات الفضية، فعادت إلى معزيز نرجس (أقل من 40 كلغ)، ولعسري دعاء (أقل من 52 كلغ)، وأورليس شهيناز (أقل من 70 كلغ)، وعلال نورسين (أكثر من 70 كلغ)، وزقور أنيس (أقل من 60 كلغ)، ووارد عبد الرحمن (أكثر من 90 كلغ).

وتعكس هذه النتائج المستوى المتطور الذي بلغته رياضة الجودو الجزائرية في الفئات الشبانية، بفضل العمل المتواصل الذي تقوم به الطواقم الفنية والإدارية، ما يعزز آمال الجزائر في مواصلة التألق خلال الاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.