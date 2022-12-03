الجزائر تحصد 12 ميدالية في افتتاح بطولة إفريقيا للكاراتي دو

أحرزت الجزائر 12 ميدالية من مختلف المعادن الثلاثة، في اليوم الأول من بطولة افريقيا للكاراتي دو، المقامة حاليا بجنوب افريقيا.

وتمكن المصارعين الجزائريين، من حصد ميداليتين ذهبيتين، وست فضيات، بالإضافة لأربع ميداليات برونزية، حسب (و.أ.ج).

كما تشارك الجزائر في هذه البطولة الإفريقية (أكابر، أواسط، وأشبال)، بـ26 مصارعا، ومصارعة، يمثلون 19 صنفا.

يذكر أن البطولة الإفريقية للكاراتي دو، الجارية بمدينة دبرن، بجنوب افريقيا، والتي افتتحت، تجري في الفترة ما بين 2 إلى 4 ديسمبر الجاري.