الجزائر تحصد 17 ميدالية في مونديال الكيك بوكسينغ

حقق المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ، نتائج جد ايجابية، من مشاركته في مونديال الكيك بوكسينغ، الذي جرى باوزباكيستان.

ونجح المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ، في حصد 17 ميدالية، من مشاركته في هذا المونديال، منها 6 ميداليات ذهبية، ست فضيات، وخمس ميداليات برونزية.

وحسب الإذاعة الجزائرية، شهد هذا المونديال، تألق عدة مصارعين من المنتخب الوطني، على غرار محمد الهادي ميروح، زين الدين مرابط، ضياع الدين نكاع، هارون بوالتوت، ودنيا ميدوني، وغيرهم.

يذكر أن المنتخب الوطني للكيك بوكسينغ شارك في هذا المونديال، بـ16 مصارعا، ومصارعة، تحت قيادة الناخب الوطني مصطفى فلاق.