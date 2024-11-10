الجزائر تحصد 19 ميدالية من مشاركتها في البطولة الإفريقية للتجديف

أنهى المنتخب الوطني للتجديف (رجال، سيدات)، مشاركته في البطولة الإفريقية، التي جرت بمصر، بحصيلة 19 ميدالية من المعادن الثلاثة.

وتوّزعت الميداليات التي حصدها المنتخب الوطني في هذه البطولة الإفريقية، على 2 ميداليات ذهبية، 9 فضية، و10 ميداليات برونزية، حسب (و.أ.ج).

وأحرزت الجزائر ميدالياتها الذهبية، بفضل كل من صبرية بوخوس في منافسات التجديف الفردي وزن خفيف (تحت 23 عاما)، والذهبية الثانية لفريال زيتوني، وصبرية بوخوس، في منافسات زوجي السيدات (تحت 23 عاما).

ونال الميداليات الفضية، كل من:قاسمي زكريا، لحلو بن صالح، عبد الحامد نعايجية، وضيف الله عيساني (زوجي)، عبد النور زواد وسيف الدين غنوش، بالإضافة لرباعي الإناث، فريال زيتوني، صبرينة بوخوص، أميرة صبوح وشيماء هلال بروان، وفضية لرباعي الأواسط.

أما الميداليات البرونزية فجاءت بواسطة: فاتح أيمن، عيساني ضيف الله، هلال بروان شيماء، الثنائي بلحاج بلال، وشمس الدين بوجمعة، صبوح أميرة، ملاك حدادو، فريال زيتوني، زكريا قاسمي، ومحمد شريف بوخوس (ثنائي)، ومحمد بوسيف بلحاج.