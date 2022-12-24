الجزائر تحصد 23 ميدالية وتتوج بلقب البطولة العربية للدراجات

توجت الجزائر بلقب البطولة العربية للدراجات 2022، والتي جرت بالإمارات العربية المتحدة، بعد حصدها لـ23 ميدالية.

واختتم المنتخب الوطني للدراجات، هذه البطولة العربية برصيد 23 ميدالية، منها 8 ذهبيات، 9 فضيات، 6 ميداليات برونزية.

وتوزعت هذه الميداليات، على محتلف التخصصات المدرجة ضمن هذه البطولة، سباق ضد الساعة، وسباق على الطريق.

كما سيخوض المنتخب الوطني (أواسط، أكابر)، للدراجات الجبيلة، فعاليات البطولة العربية المقررة يومي الأحد، والإثنين، بالشارقة.