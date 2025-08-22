الجزائر تحصد 4 ميداليات في البطولة الإفريقية لتايكواندو الشباب بنيجيريا

حقق المصارعون الجزائريون 4 ميداليات ضمن منافسات البطولة الإفريقية لتايكواندو فئة الشباب التي احتضنتها العاصمة النيجيرية أبوجا لعام 2025.

وجاءت الحصيلة الجزائرية مشرفة وموزعة كالتالي:

ميدالية ذهبية للبطل تومي عبد الرحمن في وزن 73 كلغ. بعد مشوار مميز أنهاه بتفوق واضح في النزال النهائي.

ميدالية فضية نالتها البطلة علام نور الهدى في وزن 52 كلغ. بعد أداء قوي أوصلها إلى النهائي.

ميدالية برونزية للمصارع زنير شهاب في فئة 55 كلغ.

ميدالية برونزية أخرى كانت من نصيب فاسي موسى معتز بالله في وزن 48 كلغ.

تعكس هذه النتائج الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الاتحادية الجزائرية للتايكواندو في تكوين المواهب الشابة. وحرص الطاقم الفني على إعداد جيل قادر على التنافس قارياً ودولياً.

كما تعَدُّ هذه المشاركة محطة هامة في التحضير للاستحقاقات الدولية المقبلة. أبرزها بطولة العالم والبطولات التأهيلية للألعاب الأولمبية للشباب.