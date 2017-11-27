الجزائر تحصد 5 ذهبيات في بطولة العالم للجيدو

حقق المنتخب الجزائري للجيدو (Wibk)، خمسة ميداليات ذهبية وفضيتين، في بطولة العالم للجيدو 2017، التي جرت أحداثها ببلجيكا.

وتوّج المصارع الجزائري بن عيسى جميل، بطلا للعالم في هذه الدورة، إلى جانب مواطنته معوشي نورة، المتوجة هي الأخرى كبطلة للعالم

ونالت الجزائر ميداليتين ذهبيتين في أقل من 30سنة، وثلاث ذهبيات أخرى لفئة أكثر من 30 سنة، إضافة لفضيتين.

وتعد هذه أولى الميداليات التي ينالها المنتخب الجزائري، لرياضة الجيدو (Wibk) في مختلف الفئات، بعد أقل من عام من التحضير.

وتعد هذه الحصيلة جد إيجابية للمصارعين الجزائريين المشاركين في هذه المنافسة، والتي عرفت مشاركة عدة دول أوربية.