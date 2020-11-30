الجزائر تحصد 5 ميداليات منها ذهبيتان في دورة “غولدن غلو” للملاكمة

حقق المنتخب الوطني للملاكمة، المركز الثاني في دورة “غولدن غلو” للملاكمة، التي جرت بصربيا، بحصده 5 ميداليات، منها ذهبيتين.

وشهدت هذه الطبعة الـ63 من الدورة الدولية “غولدن غلو”، والتي اختتمت فعالياتها أمس الأحد، تألق كل من شعيب بولودينات، ويونس نموشي، حسب (و.أ.ج).

وتمكن بولودينات، ونموسي، من حصد ميداليتان ذهبيتان، إضافة لثلاثة ميداليات أخرى أحرزتها العناصر الوطنية، التي أنهت المنافسة في المركز الثاني برصيد ميداليتان ذهبيتان، 2 فضية، وميدالية واحدة برونزية.

وشهدت هذه الطبعة الـ63 من الدورة العالمية “غولدن غلو”، مشاركة 41 ملاكما، يمثلون 11 دولة من إفريقيا، أوروبا، وأمريكا.