الجزائر تحصد 6 ميداليات في اليوم الثاني من البطولة الإفريقية للسباحة 2026 

واصل السباحون الجزائريون تألقهم في البطولة الإفريقية للسباحة 2026، التي تجرى فعالياتها بوهران، من 5 إلى 9 ماي الجاري.

مسجلين حصيلة معتبرة بلغت 6 ميداليات كاملة، توزعت بين ذهبية واحدة، فضيتين وثلاث ميداليات برونزية.

وجاءت الميدالية الذهبية عن طريق السباح عرجون عبد الله، الذي تألق في سباق 200 متر سباحة على الظهر، مانحاً الجزائر تتويجاً جديداً في المنافسة القارية.

من جهته، واصل فارس بن زيدون عروضه القوية، بإحرازه ميداليتين إضافيتين. الأولى فضية في سباق 200 متر فراشة، والثانية برونزية في سباق 200 متر سباحة حرة. مؤكداً حضوره القوي في البطولة.

كما أحرز المنتخب الجزائري فضية حسب الفرق في سباق 100 متر تتابع مختلط. وعادت الميداليتان البرونزيتان الأخريان لكل من مرنيز مروة في سباق 200 متر على الظهر، وأسامة علام في سباق 100 متر صدر.

وبهذه الحصيلة، تتواجد الجزائر في المركز الثالث في الجدول الميداليات، برصيد 9 ميداليات، منها ذهبيتين، ثلاث ميداليات فضية، وأربع ميداليات برونزية، خلف كل من الوصيفة جنوب إفريقيا والمتصدرة مصر.