الجزائر تحصد 9 ميداليات في اليوم الأول من البطولة الإفريقية للجيدو

دشنت العناصر الوطنية للجيدو، يومها الأول من البطولة الإفريقية (أشبال، وأواسط) الجارية بمدغشقر، بحصيلة معتبرة من الميداليات.

وحسب (و.أ.ج)، حصدت العناصر الوطنية في اليوم الأول من هذه البطولة، تسع ميداليات من المعادن الثلاثة.

كما توزعت ميداليات المصارعين الجزائريين، على ميداليتين ذهبيتين، فضيتين، بالإضافة لخمسة ميداليات برونزية.

وكان الذهب من نصيب كل من المصارعة كشوط ميليسا (-57 كلغ)، والمصارع مساهل محمد المهدي (+100 كلغ)

يذكر أن البطولة الإفريقية للجيدو فئة (أشبال، وأواسط)، والجارية بمدغشقر، متواصلة إلى غاية الفاتح من شهر أوت الداخل.