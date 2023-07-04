الجزائر تحصل على دعم بـ 3 مليار دولار من الصندوق الأممي الأخضر

كشف مستشار وزيرة البيئة والطاقات المتجددة لميطة بلال، أن الجزائر تحصلت على دعم مالي يقدر بـ 3 مليار دولار من طرف الصندوق الأخضر. التابع للأمم المتحدة حتى يتم إعداد مخطط ثاني للتأقلم مع التغيرات المناخية .

وقال لميطة لدى نزوله ضيفا بالقناة الإذاعية الأولى، إن الجزائر غير مسؤولة على التغيرات المناخية التي تشهدها. لذلك دافعت على حقها في الإستفادة من الدعم المالي حتى يتم إعداد مخطط ثاني للتأقلم مع التغيرات المناخية.

كما أشار لميطة، إلى أن وزارة البيئة والطاقات المتجددة عكفت منذ سنوات على إعداد المخطط الوطني للمناخ. والذي يعتبر كوسيلة لدراسة الأثار السلبية على كل القطاعات الأخرى. مؤكدا أنه تم اعداد المخطط الأول و سوف يتم الإنطلاق في إنجاز مخطط ثاني لتكييف الرهانات الكبرى في مختلف المجالات مع التغيرات المناخية.

وقال مستشار وزيرة البيئة، أن المخطط سيشمل تنفيذ إستراتيجية على مستوى المدن و أن قطاعه يعد الدراسات و الآليات. و يقترح الإستراتيجيات التي تنفذ بالشراكة مع كل قطاع حكومي على حدى.

كما كشف ذات المتحدث، أنه تم تسطير برنامج لحماية البيئة وحملات للتنظيف على مستوى الشواطئ و الفضاءات الغابية خلال الصائفة. مشيرا إلى أن الدولة مهتمة بالظروف البيئية على أعلى مستوى. حيث أكد أنه لا يفتح الشاطئ حتى يتم تحليل مياهه. مضيفا أن مراقبة دورية ستكون مضمونة خلال فصل الصيف على الشواطئ و الفضاءات الغابية .

و في الأخير أكد ضيف القناة الأولى أن الجزائر تهتم بالبعد البيئي منذ الاستقلال حيث أصبحت قدوة يحتذى بها في هذا الجانب إفريقيا و دوليا. مشيرا إلى ان مشروع السد الأخضر والذي يعد حزاما أخضرا حامي للبلاد من التصحر والجفاف ومنطقة ماصة للكربون.

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