الجزائر تحصل على 3 ملايين دولار لإنجاز المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية

كشف سعيد قدور المكلف بتسيير الوكالة الوطنية للتغيرات المناخية بوزارة البيئة والطاقات المتجددة، أن الجزائر تقدمت سنة 2018 بطلب لدى الصندوق الأخضر للمناخ. من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. من أجل مرافقتها في إعداد المخطط الوطني للتكيف مع المتغيرات المناخية الذي يعتبر أولوية الأولويات.

وأوضح سعيد قدور في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، أنه في أفريل 2022 تمكنت الجزائر من الحصول على تمويل يقدر بـ03 ملايين دولار لإنجاز هذا المخطط. وبهذا تعتبر الجزائر من الدول القليلة التي تحصلت على تمويل خارجي. حيث تم بتاريخ الـ 15 أوت 2023 الإمضاء رسميا على وثيقة إطلاق هذا المشروع الهام .

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر وبالتنسيق مع الصندوق الأخضر للأمم المتحدة مخططا وطنيا للتكيف مع التغيرات المناخية. حيث أضحت تؤثر على كل الدول من عدة جوانب حيث تحصلت على تمويل خارجي يقدر بحوالي 03 ملايين دولار. وتم خلال هذا الأسبوع على الوثيقة الرسمية لإطلاق هذا المخطط.