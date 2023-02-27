الجزائر تحصل على 6 مناصب بالإتحاد العربي للأسمدة

أعلن المجمع الصناعي للأسمدة والمواد الفيطوصحية “أسمدال، عن حصول ممثليه من إطارات المجمع على 6 مناصب بالإتحاد العربي للأسمدة.

ويأتي هذا على هامش المؤتمر الدولي التاسع والعشرين للأسمدة الذي نظمه الإتحاد العربي للأسمدة من 21 إلى 23 فيفري 2023 بفندق الريتز كارلتون النيل بالقاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، وفي إطار تجديد هياكل الاتحاد لدورة 2023 – 2024.

ووفقا لبيان سوناطراك، فقد حصل ممثلي إطارات مجمع أسمدال فرع مجمع سوناطراك, على المناصب التالية:

– نيابة رئاسة اللجنة الزراعية

– عضوية اللجنة الاقتصادية

– عضوية اللجنة الفنية

– نيابة رئاسة مجموعة عمل العلاقات العامة

كما حصلت شركة فرتيال – فرع مجمع أسمدال – على عضوية اللجنة الزراعية وشركة سورفرت الجزائر على عضوية اللجنة الاقتصادية.

ويعتبر هذا الإنجاز الأول من نوعه من حيث تمثيل الشركات الجزائرية في هياكل الاتحاد منذ تأسيسه سنة 1975، في ظل رئاسة مجلس إدارته من طرف السيد هواين مـحمد الطاهر الرئيس المدير العام لمجمع أسمدال، ويأتي هذا بعد النجاح الباهر الذي حققه المؤتمر الفني الدولي الرابع والثلاثون المنعقد بالجزائر من 3 إلى 6 أكتوبر من السنة الماضية تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، في الوقت التي تعرف فيه صناعة الأسمدة بالجزائر قفزة نوعية من خلال إطلاق مشاريع هيكلية ستمكنها من تعزيز مكانتها في السوق الدولية.

ويذكر أن الإتحاد العربي للأسمدة منظمة عربية دولية غير حكومية، أسس عام 1975 ويعمل تحت مظلة مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ويهدف إلى تنمية وتطوير صناعة الأسمدة وخاماتها ومجالات استخداماتها في الوطن العربي، مع مراعاة المعايير والمتطلبات البيئية، وتكثيف التعاون البيني في مختلف المجالات ومع الجهات المتخصصة ذات العلاقة، مع إبراز الدور التكاملي والريادي في تدعيم الإنتاج الزراعي مساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، كما يضم في عضويته 100 شركة تمثل ثلث انتاج العالم من الأسمدة.

نهاية البيان.